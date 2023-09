ഏഴര മാസത്തിനുശേഷം പി.ടി-7 കൂടിന് പുറത്ത്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്: ധോ​ണി​യി​ല്‍ വ​നം​വ​കു​പ്പ് പി​ടി​കൂ​ടി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പി.​ടി-​7 ആ​ന​യെ (​ധോ​ണി) ഏ​ഴ​ര മാ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി കൂ​ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​തു​ക​ണ്ണി​ന് ചി​കി​ത്സ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ചീ​ഫ് വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ര്‍ജ​ന്‍ ഡോ. ​അ​രു​ണ്‍ സ​ക്ക​റി​യ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ സം​ഘം ചി​കി​ത്സ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​ര​ത്തേ തൃ​ശൂ​ർ വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ. ​ശ്യാം കെ. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ദ സം​ഘം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ അ​ട​ക്കം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ആ​രാ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

ഹൈ​കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യാ​ണ് ആ​ന​യു​ടെ ഇ​ട​ത് ക​ണ്ണി​ന്റെ കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തോ​ടെ ആ​ന​യു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള വ​നം​വ​കു​പ്പ് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി കാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​നാ​യി വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കാ​ഴ്ച വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വെ​റ്റ​റി​ന​റി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​നം​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ക​ണ്ണി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന തു​ള്ളി മ​രു​ന്നു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഭ​ക്ഷ​ണ മാ​ർ​ഗ​വും മ​രു​ന്ന് ന​ൽ​കാ​നാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​​യെ​ന്നോ​ണ​മാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​ന​യെ കൂ​ടി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്. ധോ​ണി, മാ​യാ​പു​രം, മു​ണ്ടൂ​ര്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ കാ​ടു​വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി ന​ട​ന്ന് നാ​ലു​വ​ര്‍ഷം കൃ​ഷി​നാ​ശ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ കൊ​മ്പ​നാ​ണ് പി.​ടി-​ഏ​ഴ്. Show Full Article

After seven and a half months, the elephant named PT-7 is out of the cage