cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പ​യ്യോ​ളി: കു​ടും​ബ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഭാ​ര്യ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വീ​ടി​ന് തീ​യി​ട്ട് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു. പ​യ്യോ​ളി കൊ​ളാ​വി​പ്പാ​ലം കൂ​ട​ത്താ​ഴ അ​നി​ൽ​കു​മാ​റാ​ണ് (49) മ​രി​ച്ച​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ലോ​ടെ ഭാ​ര്യ ഷീ​ജ​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ക​ടു​ങ്ങോ​ന്റ​വി​ടെ ഷാ​ജി​യു​ടെ വ​ട​ക​ര കോ​ട്ട​ക്ക​ട​വി​ലെ വീ​ടി​നാ​ണ് അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ തീ​യി​ട്ട​ത്.

പി​ന്നാ​ലെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്ക് ശ്ര​മി​ച്ച അ​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന് ഗു​രു​ത​ര പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റു. പൊ​ലീ​സും നാ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മ​രി​ച്ചു. ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന കേ​സി​ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ് ല​ഭി​ച്ച​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​കാ​ര​മാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. മു​മ്പും വീ​ടി​ന് നേ​രെ അ​നി​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി പ​റ​യു​ന്നു. മ​ക​ൾ: ആ​ര്യ​ന​ന്ദ. പി​താ​വ്: പ​രേ​ത​നാ​യ കേ​ള​ൻ. മാ​താ​വ്: നാ​രാ​യ​ണി. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ബാ​ബു, ബേ​ബി, അ​നി​ത, ബീ​ന, ബി​ന്ദു. Show Full Article

News Summary -

A young man who tried to commit suicide by setting fire to his wife home