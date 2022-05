cancel camera_alt കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് പെൻഷനേഴ്‌സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം തൃശ്ശൂരിൽ മന്ത്രി കെ. രാജൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൃ​ശൂ​ർ: സ​ർ​വി​സ്‌ പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‌ പ്ര​ത്യേ​ക വ​കു​പ്പ്‌ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന്‌ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ. കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് സ​ർ​വി​സ് പെ​ൻ​ഷ​നേ​ഴ്സ് യൂ​നി​യ​ൻ (കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​പി.​യു) സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മെ​ഡി​സെ​പ് ചി​കി​ത്സ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്‌ സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ. സ​ദാ​ശി​വ​ൻ നാ​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി. ​അ​പ്പൂ​ട്ടി, കെ. ​മോ​ഹ​ൻ​കു​മാ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. ര​ഘു​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം പ്ര​ഫ. എം.​എം. നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​പി.​വി. കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ നാ​യ​ർ പു​സ്‌​ത​കം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു. ഇ.​വി. ദ​ശ​ര​ഥ​ൻ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. വി.​വി. പ​ര​മേ​ശ്വ​ര​ൻ, എ​സ്‌.​സി. ജോ​ൺ, ജോ​സ​ഫ്‌ മൈ​ലാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം ഡോ. ​കെ.​പി.​എ​ൻ. അ​മൃ​ത ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. ബി​ലു പ​ത്മി​നി നാ​രാ​യ​ണ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. യൂ​നി​യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ലീ​സ്‌ മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി.​കെ. ഹാ​രി​ഫാ​ബി, എം. ​തു​ള​സി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി എ​ൻ. സ​ദാ​ശി​വ​ൻ നാ​യ​രെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ആ​ർ. ര​ഘു​നാ​ഥ​ൻ നാ​യ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കെ. ​സ​ദാ​ശി​വ​ൻ നാ​യ​രാ​ണ്‌ ട്ര​ഷ​റ​ർ.

A special department will be set up to solve the problems of service pensioners - Minister