പറവൂരില്‍ ഏകീകൃത കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയ വൈദികനെ തടഞ്ഞു. കോട്ടക്കാവ് സെന്റ് തോമസ് ചര്‍ച്ചിലാണ് സംഭവം. ഏകീകൃത കുര്‍ബാനയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ വിമതര്‍ വൈദികനെ തടയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിക്കാനെത്തിയ വൈദികനെ പള്ളിക്ക് മുന്നില്‍ വിമതര്‍ തടയുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് വൈദികന് മടങ്ങിപ്പോയി. ഏകീകൃത കുര്‍ബാന നടത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് വിമതരുടെ നിലപാട്. എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ ഏകീകൃത കുര്‍ബാന നടത്താനാണ് തീരുമാനം. വത്തിക്കാന്‍ പ്രതിനിധിയുടെ നിര്‍ദേശം പാലിക്കില്ലെന്നാണ് വിമത വിഭാഗത്തി​െൻറ നിലപാട്. സംഘര്‍ഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് സെന്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കയില്‍ കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകീകൃത കുര്‍ബാന അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കുര്‍ബാന നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുമെന്ന് വൈദികര്‍ പറയുന്നു.

News Summary -

A priest who came to offer a unified mass at Paravur was stopped