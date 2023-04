ഭർത്താവിനൊപ്പം ഓട്ടോയിൽ സഞ്ചരിക്കവേ പുറത്തേക്കു ചാടിയ ഗർഭിണിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കല്ലമ്പലം (തിരുവനന്തപുരം): ഭർത്താവിനൊപ്പം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കവേ പുറത്തേക്കു ചാടിയ ഒന്നരമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഒറ്റൂർ തോപ്പുവിള കുഴിവിള വീട്ടിൽ രാജീവിന്‍റേയും ഭദ്രയുടെയും മകൾ സുബിന(20) ആണ് മരിച്ചത്.

ഭർത്താവ് അഖിലിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പോയി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ തോപ്പുവിള ജംങ്ഷന് സമീപത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം. ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നു ചാടുന്നതിനിടെ സുബിനയുടെ തല വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അഖിലുമായുണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തിനിടെയാണ് സുബിന പുറത്തേക്കു ചാടിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

A pregnant woman who jumped out while traveling in an auto-rickshaw with her husband met a tragic end