വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്ന നാലു വയസ്സുകാരിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു; മുഖത്ത് സാരമായ പരിക്ക്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: അഞ്ചുതെങ്ങിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയെ തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചു. മാമ്പള്ളി കൃപാ നഗറിൽ റീജൻ - സരിത ദമ്പതികളുടെ മകൾ നാലുവയസുകാരി റോസ്‍ലിയയെ ആണ് തെരുവുനായ ആക്രമിച്ചത്.

കുട്ടിയുടെ കവിളിലും ചുണ്ടിലും നെറ്റിയിലുമടക്കം സാരമായ പരിക്കുണ്ട്. നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപവാസികളാണു നായയിൽനിന്നും കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ റോസ്‍ലിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

A four year old girl was attacked by a street Dog while she was playing in the backyard