ഗവർണറെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ബിൽ ഗവർണർക്കയച്ചു

By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം: ഗവർണറെ സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന്​ മാറ്റാനുള്ള ബിൽ ഗവർണർക്ക്​ സമർപ്പിച്ചു. ഡിസംബർ 13ന്​ നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബിൽ 10​ ദിവസത്തിനു​ ശേഷമാണ്​ രാജ്ഭവനിലെത്തിയത്​. സർക്കാറും ഗവർണറും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഭിന്നത നിലനിൽക്കുന്നത്​ ഈ വിഷയത്തിലാണ്​. ഗവർണർ ബിൽ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന്​ വ്യക്തമല്ല. സമാന വിഷയത്തിൽ ഓർഡിനൻസ്​ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിരുന്നില്ല. ഗവർണർ ബില്ലിൽ ഒപ്പിടാതെ നീട്ടുകയോ രാഷ്ട്രപതിക്ക്​ അയക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ്​ പൊതുവെ കരുതുന്നത്​. ബിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന്​ ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ആറ്​ ബില്ലുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗവർണർക്ക്​ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗവർണർ രാജ്​ഭവനിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാകും ബില്ലിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം.

A bill was sent to the Governor to remove the Governor from the post of Chancellor