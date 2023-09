വൈക്കത്ത് ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിൽ വീണ 20കാരിയുടെ കൈ അറ്റു; കൈ തുന്നി ചേർക്കാൻ ശ്രമം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: വൈക്കത്ത് ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനിടെ ട്രാക്കിൽ വീണ 20കാരിയുടെ കൈ അറ്റു. കടുത്തുരുത്തി വെള്ളാശ്ശേരി ശ്രീശൈലത്തിൽ തീർഥക്കാണ് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റത്. വൈക്കം റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം.

രാവിലെ ഏഴരയോടെ കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന മെമു ട്രെയിനിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ട്രാക്കിനിടയിൽപ്പെട്ട യുവതിയുടെ കൈ അറ്റുപോയി. കോട്ടയം കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ യുവതിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. യുവതിയുടെ കൈ തുന്നി ചേർക്കാനുള്ള അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അറ്റുപോയ കൈയും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു.

A 20-year-old woman's hand was amputated after she fell on the track while boarding the train in Vaikom Kottayam