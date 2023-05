കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് ആദ്യ കപ്പലെത്തിയിട്ട് ഇന്നേക്ക്​ 95 വർഷം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: വീ​തി​യും ആ​ഴ​വും കൂ​ട്ടി​യ കൊ​ച്ചി ഹാ​ർ​ബ​റി​ൽ 95 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ൽ അ​ടു​ത്ത​ത്. സ​ർ റോ​ബ​ർ​ട്ട് ബ്രി​സ്റ്റോ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് 1928 മേ​യ് 26നാ​ണ് ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ൽ എ​സ്.​എ​സ്. പ​ത്മ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ൽ വ​ന്ന​തി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ പു​തു​ക്കാ​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 1.30ന് ​വി​ല്ലി​ങ്​​ട​ൺ ഐ​ല​ൻ​ഡ്​ സാ​മു​ദ്രി​ക ഹാ​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കേ​ന്ദ്ര ഷി​പ്പി​ങ് മ​ന്ത്രി സ​ർ​ബാ​ന​ന്ദ സോ​ണോ​വാ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കും. പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ എം. ​ബീ​ന, കൊ​ച്ചി ക​സ്റ്റം​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പി. ​ജ​യ​ദീ​പ്, നേ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ക​ലാ​കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച തു​റ​മു​ഖ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ക്കും. ഹോ​ട്ട​ൽ ടാ​ജ് മ​ല​ബാ​റി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ ബി.​ടി.​പി ബെ​ർ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് വ​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​പ്പ​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് Show Full Article

News Summary -

95 years since the first ship arrived at the port of Kochi