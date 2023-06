cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെളിയങ്കോട് (മലപ്പുറം): വെളിയങ്കോട് എരമംഗലത്ത് വിവാഹ സൽക്കാരത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്ത 60 പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ. എരമംഗലത്തെ സ്വകാര്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വിവാഹ സൽക്കാര ചടങ്ങിനിടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് വിഷബാധയേറ്റത്. പെരുമ്പടപ്പ് അയിരൂരിലെ വധുവിന്റെ വീട്ടിലെ വിവാഹ തലേന്നത്തെ സൽക്കാരമാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നത്. ഇവിടെനിന്ന് കുഴിമന്തി കഴിച്ചവർക്കാണ് വയറിളക്കവും ഛർദിയും ഉണ്ടായത്. ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയേറ്റവരെ പുത്തൻ പള്ളിയിലെയും പുന്നയൂർക്കുളത്തേയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ല. Show Full Article

60 people who participated in the wedding reception at Malappuram Veliyankod got food poisoning