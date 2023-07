രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത്​ വിറ്റഴിച്ചത് 31,912 കോടിയുടെ മദ്യം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​ദ്യ​മൊ​ഴു​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​രു​മ്പോ​ൾ, ഞെ​ട്ടി​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ മ​ദ്യ​ഉ​പ​ഭോ​ഗ ക​ണ​ക്ക്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​ത് 31,912 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ​ത​ന്നെ 3050.44 കോ​ടി​യു​ടെ ബി​യ​റും വൈ​നും വി​റ്റ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത് വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യ​വും ബി​യ​റും വൈ​നു​മാ​യി 34,962.44 കോ​ടി​യു​ടെ മ​ദ്യ​മാ​ണ്​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ബി​വ​റേ​ജ​സ് വ​ഴി കു​ടി​ച്ചു​തീ​ർ​ത്ത​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്രോ​പ്പ​ർ ചാ​ന​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എം.​കെ. ഹ​രി​ദാ​സ് വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ലെ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ളു​ള്ള​ത്.

ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​ദി​നം ആ​റ് ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ മ​ദ്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വാ​ങ്ങി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 50 കോ​ടി​യു​ടെ മ​ദ്യം. 24 മാ​സം​കൊ​ണ്ട് ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​കു​തി​യാ​യി ല​ഭി​ച്ച വ​രു​മാ​നം 24,540 കോ​ടി​യാ​ണ്. പ്ര​തി​മാ​സ​നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം 1023 കോ​ടി​യും. മ​ദ്യ​പാ​ന​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ 2022 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ​വ​രെ ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​മു​ക്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി 44 കോ​ടി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നി​ട്ടും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ദ്യ​പാ​ന ആ​സ​ക്തി​യി​ൽ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 2015-16 മു​ത​ൽ 2018-19വ​രെ ബി​വ​റേ​ജ​സ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലാ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

31,912 crore worth of liquor was sold in the state within two years