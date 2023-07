പെയ്തിറങ്ങിയത് 146 ശതമാനം അധിക മഴ; വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനൊപ്പം ജീവിക്കാനാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വിദഗ്ധർ

cancel By അ​നി​രു അ​ശോ​ക​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ ഭൂ​വി​നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​രി​ണി​ത​ഫ​ല​മാ​ണ് ഓ​രോ മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തും കേ​ര​ളം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ള​യ​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ-​പ​രി​സ്ഥി​തി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ലു​ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ പെ​യ്ത 146 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക മ​ഴ​യെ​പ്പോ​ലും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ വ​രും കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ളം പ​ഠി​ക്കേ​ണ്ട​ത് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​നൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കാ​ൻ. ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ ആ​റു​വ​രെ 105.4 മി.​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലു​മാ​യി പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ​താ​ക​ട്ടെ 259.4 മി.​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ. കാ​സ​ർ​കോ​ട് വെ​ള്ള​രി​ക്കു​ണ്ടി​ൽ ആ​റാം തീ​യ​തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 240. മി.​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യാ​ണ് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​തി​തീ​വ്ര​മ​ഴ. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ ഏ​ഴു വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത് 799.7 മി.​മീ​റ്റ​ർ മ​ഴ​യാ​ണ്. ഇ​തു​വ​രെ ല​ഭി​ച്ച​ത് 563.2 മി. ​മീ​റ്റ​റും. കാ​ല​വ​ർ​ഷ ക​ണ​ക്കി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ വ​രെ 30 ശ​ത​മാ​നം മ​ഴ​യു​ടെ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ മ​ഴ ​പോ​ലും താ​ങ്ങാ​നാ​കാ​തെ കേ​ര​ളം വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച​തി​നെ​ക്കാ​ളും 257 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട മ​ഴ​യി​ൽ 20 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ് ഇ​പ്പോ​ഴും ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ 145 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​കം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും 31 ശ​ത​മാ​നം മ​ഴ​യു​ടെ കു​റ​വാ​ണ്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 127 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക​മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ആ​കെ ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ഴ​യി​ൽ 49 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വ്. ഡ്രെ​യി​നേ​ജു​ക​ളും ചാ​ലു​ക​ളും കെ​ട്ടി​യ​ട​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​പ​രി​മി​തി​യു​മാ​ണ് ശ​രാ​ശ​രി മ​ഴ​യെ​പ്പോ​ലും പ്ര​ള​യ​സ​മാ​ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ൾ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. അ​പ്പ​ർ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ മാ​ത്രം 1500 ഓ​ളം വീ​ടു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​ണ്. 2018ലെ ​പ്ര​ള​യ​വും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള അ​തി തീ​വ്ര​മ​ഴ​ക​ളും മ​ണ്ണി​ന്‍റെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ജൈ​വാം​ശ​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി. മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ഭി​ന്ന​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. പ്ര​കൃ​തി​യും പ​രി​സ്ഥി​തി​യും പ​ഠി​ക്കാ​തെ ന​ട​ത്തി​യ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ളാ​യി പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 100 മി.​മീ​റ്റ​ർ പെ​യ്യേ​ണ്ടി​ട​ത്ത് 200 മി.​മീ​റ്റ​ർ പെ​യ്താ​ലും ബാ​ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ഇ​പ്പോ​ൾ വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​പ്പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. മു​മ്പ്​ ഒ​രേ​ക്ക​റി​ൽ അ​ഞ്ച് വീ​ടു​ക​ളാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ 20 വീ​ടു​ക​ളാ​ണ്. ഇ​തൊ​ക്കെ വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. - ഡോ. ​അ​നു​മേ​രി സി ​ഫി​ലി​പ്പ് (അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, സം​സ്ഥാ​ന നീ​ർ​ത്ത​ട വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം) Show Full Article

News Summary -

146 percent more rain fell; Experts say that we have to learn to live with the flood