കൈയേറ്റക്കാരും പാട്ടക്കാരും കൈയടക്കിയത്​ 13,880 ഏക്കർ വനഭൂമി

cancel By പി.​പി. ക​ബീ​ർ കൊ​ച്ചി: ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും പാ​ട്ട​ത്തി​നെ​ടു​ത്ത സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളും ഇ​പ്പോ​ഴും കൈ​യ​ട​ക്കി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 13,880.39 ഏ​ക്ക​ർ വ​ന​ഭൂ​മി.

പാ​ട്ട​ക്കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക്ക​ർ ക​ണ​ക്കി​ന്​ വ​ന​ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ലം​ഭാ​വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങു​ന്നു. ഇ​താ​ണ്​ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ന​ഭൂ​മി അ​ന്യാ​ധീ​ന​​പ്പെ​ടാ​ൻ കാ​ര​ണം. സ​തേ​ൺ (കൊ​ല്ലം), സെ​ൻ​ട്ര​ൽ (തൃ​ശൂ​ർ), ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ (പാ​ല​ക്കാ​ട്), നോ​ർ​ത്തേ​ൺ (ക​ണ്ണൂ​ർ) സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ൾ​ക്കും പാ​ല​ക്കാ​ട്​ വ​ന്യ​ജീ​വി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നും കീ​ഴി​ൽ 9079.48 ഏ​ക്ക​ർ വ​ന​ഭൂ​മി പാ​ട്ട​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​​ വ​നം വ​കു​പ്പ്​ ക​ണ​ക്ക്. ഈ​സ്​​റ്റേ​ൺ സ​ർ​ക്കി​ളി​ലാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ: 7598.28 ഏ​ക്ക​ർ. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ട്ട​ക്കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും 1464.50 ഏ​ക്ക​ർ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. നാ​മ​മാ​ത്ര ഭൂ​മി മാ​ത്ര​മേ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ. ഭൂ​മി തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു എ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. ചി​ല പാ​ട്ട​ഭൂ​മി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കേ​സും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്ക​ലി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മാ​യി പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 2020-21ലെ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വ​ന​ഭൂ​മി​യു​ടെ വി​സ്തൃ​തി 11524.91 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 12,415.89 ഏ​ക്ക​ർ വ​ന​ഭൂ​മി വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ലാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ കൈ​വ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്. ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത്​​ 149.39 ഏ​ക്ക​റി​ലും ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ 54.04 ഏ​ക്ക​റി​ലും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കൈ​യേ​റ്റം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യ​ത്. വ​നം കൈ​യേ​റ്റ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 195 കേ​സു​ക​ൾ ഇ​നി​യും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​പ്പാ​കാ​നു​ണ്ട്. യ​ഥാ​സ​മ​യം കേ​സ്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത്​ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കൈ​യേ​റ്റ​ക്കാ​ർ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്​. വ​നാ​തി​ർ​ത്തി നി​ർ​ണ​യി​ച്ച്​ ജ​ണ്ട സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലും അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ പ​ട്രോ​ളി​ങ് അ​ട​ക്കം ന​ട​പ​ടി​ക​ളും വ​നം വ​കു​പ്പ്​ തു​ട​രു​മ്പോ​ഴും കൈ​യേ​റ്റം കു​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

13,880 acres of forest land was taken over by encroachers and tenants