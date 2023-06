രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മന്ത്രിമാരും മുൻമന്ത്രിമാരും ചികിൽസക്കായി കൈപ്പറ്റിയത് 1.03 കോടി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​ൻ​മ​ന്ത്രി​മാ​രും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വി​നു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റീ​ഇം​ബേ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത് 1.03 കോ​ടി രൂ​പ. ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ 16 മ​ന്ത്രി​മാ​രും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വും കൂ​ടി ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത് 92.58 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല പ്രാ​ബ​ല്യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലെ 13 മ​ന്ത്രി​മാ​ർ 11.02 ല​ക്ഷ​വും കൈ​പ്പ​റ്റി. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ പ്രോ​പ്പ​ർ ചാ​ന​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എം.​കെ. ഹ​രി​ദാ​സി​ന് പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ.

മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റീ​ഇം​ബേ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ തു​ക ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ങ്ങി​യ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് -31.76 ല​ക്ഷം. ഇ​തി​ൽ 29.82 ല​ക്ഷം വി​ദേ​ശ​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​ണ്. 31.31 ല​ക്ഷ‍ം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ വൈ​ദ്യു​തി മ​ന്ത്രി കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി​യാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്. പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ 97,838 രൂ​പ കൈ​പ്പ​റ്റി. മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​വ് തു​ക വാ​ങ്ങി​യ​ത്​ സ​ജി ചെ​റി​യാ​നാ​ണ് -12,096 രൂ​പ. ചീ​ഫ് വി​പ്പ് ഡോ. ​എ​ൻ. ജ​യ​രാ​ജ് 11,100 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി -8.85 ല​ക്ഷം, തു​റ​മു​ഖ മ​ന്ത്രി അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ -4.04 ല​ക്ഷം, ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി ആ​ന്‍റ​ണി രാ​ജു -3.99 ല​ക്ഷം, വ​ഖ​ഫ്, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ -2.68 ല​ക്ഷ‍ം, വ​നം​മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ -2.44 ല​ക്ഷം, സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ -2.21 ല​ക്ഷം, മു​ൻ ത​ദ്ദേ​ശ മ​ന്ത്രി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ -1.97 ല​ക്ഷം, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ബി​ന്ദു - 93,378, ഭ​ക്ഷ്യ സി​വി​ൽ​സ​പ്ലൈ​സ് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ 72,122, ദേ​വ​സ്വം, പി​ന്നാ​ക്ക​ക്ഷേ​മ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ 24,938, മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ‍ണ മ​ന്ത്രി ജെ. ​ചി​ഞ്ചു​റാ​ണി -17,920 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ആ​നു​കൂ​ല്യം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ധ​ന​മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്, ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ണ ജോ​ർ​ജ് സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ, കൃ​ഷി​മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റീ​ഇം​ബേ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റാ​യി പ​ണ​മൊ​ന്നും വാ​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്ക് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച മെ​ഡി​സെ​പ് പോ​ലു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലോ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​യും എ​ല്ലാ​വി​ധ മ​രു​ന്നു​ക​ളും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ഞ്ച​ന​ക്ഷ​ത്ര സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തു​മു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​ക്ക് പൊ​തു​ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​ർ കൈ​പ്പ​റ്റു​ന്ന​തെ​ന്ന് എം.​കെ. ഹ​രി​ദാ​സ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

1.03 crore received by ministers and ex-ministers for treatment in two years