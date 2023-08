‘മുറിവുകൾ ഭേദമായെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ മുറിവുകൾ നിലനിൽക്കും’; ഭാര്യക്കൊപ്പമുള്ള വൈകാരിക ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് സിദ്ദു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കാൻസർ ബാധിതയായ ഭാര്യക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വൈകാരിക ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നവ്ജോത് സിങ് സിദ്ദു. അഞ്ചാമത്തെ കീമോ തെറപ്പിക്ക് വിധേയയായ ഭാര്യ നവ്ജോത് കൗറിന്റെ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു. മുറിവുകൾ ഭേദമായെങ്കിലും ഈ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ മാനസിക മുറിവുകൾ നിലനിൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ‘മുറിവുകൾ ഭേദമായെങ്കിലും ഈ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ മാനസിക മുറിവുകൾ നിലനിൽക്കും. അഞ്ചാമത്തെ കീമോ നടക്കുന്നു. ഡോ. രൂപീന്ദറിന്റെ വൈദധ്യം ഉപയോഗപ്രദമായി. അവൾക്ക് കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം നൽകി. അവസാന കീമോക്ക് ശേഷമുള്ള ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആശ്വാസത്തിനായി മണാലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സമയമാണിത്’, അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ കാൻസറിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് നവ്ജോത് കൗറിന് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹരിയാന യമുന നഗറിലെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. രൂപീന്ദർ ബാത്രയുടെ ചികിത്സയിലാണുള്ളത്. 34 വർഷം മുമ്പ് നടന്ന റോഡപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് 10 മാസത്തോളം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഈ വർഷമാദ്യമാണ് ജയിൽ മോചിതനായത്. Show Full Article

News Summary -

'Wounds heal but the wounds of the mind remain'; Sidhu shared an emotional picture with his wife