ബിൽകീസ് ബാനു കേസിലെ കുറ്റവാളികളെ ഹാരമണിയിച്ചതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? -കേന്ദ്രം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2002ലെ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ മൂ​ന്ന് കൂ​ട്ട ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ങ്ങ​ളും 14 പേ​രെ കൂ​ട്ട​ക്കാ​ല​യും ന​ട​ത്തി​യ ബി​ൽ​കീ​സ് ബാ​നു കേ​സി​ലെ 11 കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ മോ​ചി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഹാ​ര​മ​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് തെ​റ്റെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ. 11 കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​യും ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക് മു​മ്പെ വി​ട്ട​യ​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ കൂ​ട്ട ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ ബി​ൽ​കീ​സ് ബാ​നു ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യെ എ​തി​ർ​ത്താ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സോ​ളി​സി​റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​സ്.​വി. രാ​ജു ഈ ​ചോ​ദ്യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. നി​ഷ്ഠു​ര ക്രൂ​ര​കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ ഹാ​ര​മ​ണി​യി​ച്ചും മ​ധു​രം ന​ൽ​കി​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത രീ​തി, കേ​സി​ൽ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യ​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ഇ​ന്ദി​ര ജ​യ്സി​ങ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ തി​രി​ച്ചു​ള്ള ചോ​ദ്യം. ‘ഒ​രു കു​ടും​ബാം​ഗം ജ​യി​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​രു​മ്പോ​ൾ ഹാ​ര​മ​ണി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എ​ന്താ​ണ് തെ​റ്റ് എ​ന്ന് രാ​ജു ചോ​ദി​ച്ചു. ശി​ക്ഷ തീ​രും മു​മ്പ് ഈ ​കൊ​ടും​കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ച്ചാ​ലു​ണ്ടാ​കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് ബി​ൽ​കീ​സി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ശോ​ഭ ഗു​പ്ത വാ​ദി​ച്ചു. കു​റ്റ​ബോ​ധ​വും പ്രാ​യ​ശ്ചി​ത്ത​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ അ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള പി​ഴ​പോ​ലും ഇ​തു​വ​രെ ഒ​ടു​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മൂ​ന്ന് കൂ​ട്ട​ബ​ലാ​ത്സം​ഗ​ങ്ങ​ളും ബി​ൽ​കീ​സി​ന്റെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ അ​വ​രു​ടെ പി​ഞ്ചു​കു​ഞ്ഞി​നെ ത​റ​യി​ല​ടി​ച്ച് കൊ​ന്ന​ത​ട​ക്കം 14 കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി​യ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ. ഇ​ര​ക​ളു​ടെ മ​തം നോ​ക്കി​മാ​ത്രം ചെ​യ്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ശോ​ഭ ഗു​പ്ത ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

What is wrong with hanging the culprits in the Bilquis Banu case?