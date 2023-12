അക്രമികൾക്ക് പാസ് നൽകിയത് ഉവൈസിയോ ഡാനിഷ് അലിയോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകും സ്ഥിതി.... -രാജ്ദീപ്

ന്യൂഡൽഹി: പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ അ​ക്ര​മി​ക​ൾ കയറി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ രാജ്ദീപ് സർദേശായി. അക്രമികൾക്ക് പാസ് നൽകിയത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എം.പിമാരായാരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നാണ് അദ്ദേഹം സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ കുറിച്ചത്.



‘പാർലമെന്‍റിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയവർക്ക് പാസ് നൽകിയത് എം.പിമാരായ ഉവൈസിയോ ഡാനിഷ് അലിയോ ആയിരുന്നെങ്കിലോ? ചിന്തിച്ചുനോക്കുക...’ -എന്നായിരുന്നു രാജ്ദീപിന്‍റെ കുറിപ്പ്.

Midnight musing: what if the MP who had given visitor pass to an intruder was Asad Owaisi or Danish Ali? Think. Good night, shubhratri.