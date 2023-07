"പവാറിൽ തുടങ്ങിയത് പവാറിൽ അവസാനിച്ചു"; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സംഭവിച്ചത് വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന കര്യമെന്ന് രാജ് താക്കറെ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പൂന: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര നവനിർമാൺ സേന (എംഎൻഎസ്) അധ്യക്ഷൻ രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർമാരെ അപമാനിക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൻ.സി.പി നേതാവ് അജിത് പവാറും മറ്റ് എട്ട് എം.എൽ.എമാരും പാർട്ടിയെ പിളർത്തി ശിവസേന-ബി.ജെ.പി സർക്കാരിൽ ചേർന്നതിനെ കുറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. “ശരദ് പവാർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. 1978-ൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി 'പുലോട്' (പുരോഗാമി ലോക്ഷാഹി ദൾ) ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര ഒരിക്കലും ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം പവാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, പവാറിൽ അവസാനിച്ചു,” രാജ് താക്കറെ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം, എ​ൻ.​സി.​പി​യി​ലെ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, എം.​പി​മാ​ർ, മ​റ്റ്​ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ആ​രൊ​ക്കെ ശ​ര​ദ്​​പ​വാ​റി​നൊ​പ്പം ആ​രൊ​ക്കെ ബി.​ജെ.​പി പാ​ള​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​റി​നൊ​പ്പ​മെ​ന്ന്​ ഇന്ന് അ​റി​യാം. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും പാ​ർ​ട്ടി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ്​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ന്ദ്ര​യി​ലാ​ണ്​ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ യോ​ഗം. പ​തി​വു​പോ​ലെ ന​രി​മാ​ൻ​പോ​യ​ന്റി​ലെ വൈ.​ബി. ച​വാ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ യോ​ഗം.

"What began with Pawar ended with Pawar"; Raj Thackeray says what happened in Maha Rashtra is disgusting