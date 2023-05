"നുണ പരിശോധനക്ക് ഞങ്ങളും പരാതിക്കാരും തയാർ" ; ​വെല്ലുവിളിയേറ്റെടുത്ത്​ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ

cancel camera_alt ഗുസ്തി താരങ്ങളായ സാക്ഷി മലിക്കും വിനേഷ് ഫോഗട്ടും ജന്തർ മന്തറിലെ സമരത്തിനിടെ By ത​ൻ​വീ​ർ അ​ഹ്​​മ​ദ്​ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: നു​ണ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന, ലൈം​ഗി​ക​പീ​ഡ​ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യും ഗു​സ്തി ഫെ​​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യു​മാ​യ ബ്രി​ജ്​ ഭൂ​ഷ​ൺ ശ​ര​ൺ സി​ങ്ങി​ന്‍റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത്​ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ.

തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വി​ളി​ച്ച്​ വെ​ല്ലു​വി​ളി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ൾ, നു​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ത്സ​മ​യം സം​പ്രേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ട്​ എ​ന്ത്​ ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്​ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​​ അ​റി​യ​ണ​മ​ല്ലോ. നു​ണ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ ത​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ​രാ​തി​ക്കാ​ർ മു​ഴു​വ​നും ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും ഒ​ളി​മ്പി​ക് ഗു​സ്തി​താ​രം ബ​ജ്​​റ​ങ്​ പു​നി​യ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ഞാ​ൻ നാ​ർ​കോ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കും നു​ണ​പ​രി​​ശോ​ധ​ന​ക്കും ത​യാ​റാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​നേ​ഷ് ഫോ​ഗ​ട്ടും ബ​ജ്റ​ങ് പൂ​നി​യ​യും എ​ന്നോ​ടൊ​പ്പം നു​ണ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​രാ​ക​ണം. ഇ​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളെ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ക്കു​ക. എ​ങ്കി​ൽ ഞാ​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് ത​യാ​റാ​ണ്​’’ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ​ ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക്​​ പോ​സ്റ്റി​ലൂ​ടെ ബ്രി​ജ്​ ഭൂ​ഷ​ണി​ന്‍റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി. ബ്രി​ജ്​ ഭൂ​ഷ​ണെ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ സം​യു​ക്ത കി​സാ​ൻ മോ​ർ​ച്ച​യും ഖാ​പ്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ര സ​മി​തി കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കി​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റ്​ ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കാ​ൻ സ​മ​ര​സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ജ​ന്ത​ർ​മ​ന്ത​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ ഗേ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മെ​ഴു​കു​തി​രി മാ​ർ​ച്ച്​ ന​ട​ത്തും. പു​തി​യ പാ​ർ​ല​​മെ​ന്‍റ്​ മ​ന്ദി​രം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​യ മേ​യ് 28ന് ​ഗു​സ്തി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത​ക​ൾ പാ​ർ​ല​​​മെ​ന്‍റ്​ മ​ന്ദി​ര​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. Show Full Article

We and the complainants are ready for the lie test-wrestlers took up the challenge