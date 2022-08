അമിത് ഷായുടെ ചെരുപ്പെടുത്ത് ബി.ജെ.പി നേതാവ്; ഗുജറാത്തിന്റെ അടിമയെന്ന് കെ.ടി രാമറാവു

ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാന ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ ബന്ദി സഞ്ജയ് കുമാർ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ചെരുപ്പെടുക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറലായി. ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി (ടി.ആർ.എസ്) രംഗത്തെത്തി.



തെലങ്കാന മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ മകനുമായ കെ. ടി രാമറാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ടി.ആർ.എസ് ആക്രമണം. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ "ഗുജറാത്തിന്റെ അടിമകളെ" നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും തെലങ്കാനയുടെ "ആത്മാഭിമാനം" ഇകഴ്ത്താനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തെയും തിരുത്തുമെന്നും കെ.ടി.ആർ പറഞ്ഞു. വീഡിയോ അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.

Telangana BJP state president MP Bandi Sanjay rushing to give foot-ware to his colleague MP Amit Shah!



Gulamgiri at its best 👇 pic.twitter.com/W1yXFI6zVZ