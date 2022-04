cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മും​ബൈ: ഉ​ന്ന​ത സൈ​നി​ക​രും സ​ന്യാ​സി​മാ​രും പ്ര​തി​ക​ളാ​യ 2008 ലെ ​മാ​ലേ​ഗാ​വ്​ സ്​​ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സി​ൽ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ജ​ഡ്​​ജി പി.​ആ​ർ. സി​ത്രെ​യെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​രു​തെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ബോം​​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി ചീ​ഫ്​ ജ​സ്റ്റി​സി​ന്​ സ്​​ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സ് ഇ​ര​ക​ളു​ടെ ക​ത്ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ജ​ഡ്​​ജി​മാ​രു​ടെ പൊ​തു സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ പി.​ആ​ർ. സി​ത്രെ​യെ അ​ഹ​മ​ദ്​ ന​ഗ​ർ ജി​ല്ല കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​യും​വ​രെ സി​ത്രെ​യു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ത​ട​യ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ​ര​ക​ൾ ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​ത്.

2015 ൽ ​വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ജ​ഡ്​​ജി​യാ​ണ്​ സി​ത്രെ. നൂ​റോ​ളം സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​യി​രം പേ​ജ് വീ​തം ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര എ.​ടി.​എ​സ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്ര​വും പി​ന്നീ​ട്​ കേ​സ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത എ​ൻ.​ഐ.​എ ന​ൽ​കി​യ അ​നു​ബ​ന്ധ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ കേ​സി​ലു​ള്ള​ത്. പു​തി​യ ജ​ഡ്​​ജി വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​സ് പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും നീ​തി നീ​ളു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഇ​ര​ക​ളു​ടെ വാ​ദം. ല​ഫ്. കേ​ണ​ൽ പ്ര​സാ​ദ്​ പു​രോ​ഹി​ത്, ഭോ​പാ​ൽ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി പ്ര​ജ്ഞ​സി​ങ്​ ഠാ​കൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ്​ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ. Show Full Article

News Summary -

Victims say judge should not be replaced in Malegaon case