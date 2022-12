മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിർഭയ ഫണ്ടിലെ വാഹനങ്ങൾ വിമത എം.എൽ.എമാരുടെ സുരക്ഷാകാവലിനെന്ന്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മും​ബൈ: സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​ർ​ഭ​യ ഫ​ണ്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ങ്ങി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ശി​വ​സേ​ന വി​മ​ത എം.​പി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യാ​ണ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ. വി​മ​ത​നീ​ക്ക​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ വി​മ​ത എം.​എ​ൽ.​എ, എം.​പി​മാ​ർ​ക്ക്​ വൈ ​പ്ല​സ് സു​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

ഇ​വ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​സം​ഘ​ത്തി​ന്​ മ​തി​യാ​യ വാ​ഹ​ന​മി​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ നി​ർ​ഭ​യ ഫ​ണ്ടി​ലെ 47 ബൊ​ലേ​റോ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഉ​ദ്ധ​രി​ച്ച്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​വ​യി​ൽ 17 എ​ണ്ണം തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും 30 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​സം​ഘ​മാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നും മ​റ്റും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ നി​ർ​ഭ​യ ഫ​ണ്ട്​ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ളും കാ​റു​ക​ളു​മ​ട​ക്കം 97 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ്​ വാ​ങ്ങി​യ​ത്. വാ​ർ​ത്ത​വ​ന്ന​തോ​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി ശി​വ​സേ​ന, എ​ൻ.​സി.​പി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ഖ്യം രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു. സ്​​ത്രീ​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കാ​ൾ വ​ലു​താ​ണോ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ചോ​ദി​ച്ചു. Show Full Article

Vehicles Bought With Nirbhaya Fund Used For Security Of Govt MLAs and MPs in Maharashtra