പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സ്ത്രീയെ അബദ്ധത്തില്‍ എസ്‌.ഐ വെടിവെച്ചു; സംഭവം യു.പിയിൽ -വിഡിയോ

ലക്‌നൗ: പാസ്​പോർട്ട്​ വെരിഫിക്കേഷനായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സ്ത്രീയെ അബദ്ധത്തില്‍ എസ്‌.ഐ വെടിവെച്ചു. യു.പി അലിഗഢിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. സ്ത്രീയുടെ തലയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സംഭവത്തിന്‍റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.



മക്കയിലേക്ക്​ ഉംറ പോകാനായി പാസ്‌പോര്‍ട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം തിരക്കാനാണ്​ ഇഷ്‌റാത് പൊലീസ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ എത്തിയതെന്ന്​ ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു. ഇവർ കസേരയിൽ ഇരിക്കവേയാണ്​ വെടിയേറ്റത്​. തോക്ക്​ അലക്ഷ്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്ത എസ്​.ഐയുടെ കൈകളിൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടുകയായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ ഇഷ്​റതിനെ​ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇവരുടെ തലയിലാണ് പരിക്കേറ്റത്.

എസ്‌.ഐ മനോജ് ശര്‍മയുടെ കൈയിലിരുന്ന തോക്കാണ്​ പൊട്ടിയത്​. ഇദ്ദേഹത്തെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്.മനോജ് ശർമ ഇപ്പോള്‍ ഒളിവിലാണ്. ഇയാള്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Inexplicable. A woman attending passport verification query shot in the head inside a police station in UP as the cop tried to unlock his pistol's trigger. I recall the officer in a Kolkata Police Station unloading the Glock when I wanted to have a feel of the new acquisition. pic.twitter.com/ChKoYIBFk7