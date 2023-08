റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ വൈകി; ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കാറോടിച്ചു കയറ്റി യു.പി മന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ലഖ്നോ: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തന്റെ കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റി യു.പി മൃഗക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ധർമ്മപാൽ സിങ് സൈനി. ബറേലിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതിനായാണ് മന്ത്രി ലഖ്നോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. എന്നാൽ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് മ​​ന്ത്രി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കാറോടിച്ച് കയറ്റുകയായിരുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി മന്ത്രിയുടെ കാർ എത്തിയതോടെ വലിയ ബഹളമാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മന്ത്രിയുടെ കാർ എത്തുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പോകാനുള്ള റാമ്പിലൂടെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ കാറെത്തിയത്. ഹൗറ എക്സ്പ്രസിൽ കയറുന്നതിനായാണ് അദ്ദേഹം ലഖ്നോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയത്.

മന്ത്രി കാറുമായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ആർ.പി.എഫ് ഉൾ​പ്പടെ സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയും വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. वाह मंत्री जी वाह, स्टेशन के अंदर प्लेटफार्म तक पहुंचा दी आपने अपनी कार। मंत्री जी उत्तरप्रदेश में पशुधन मंत्री हैं, नाम है धर्मपाल सिंह सैनी। इनको कहीं जाना था, लेट हो रहे थे, इसलिए सीधे अपनी कार को रैंप पर चढ़ाते हुए स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 तक पहुंचा दिया। यहीं कोई और होता… pic.twitter.com/2jzZbSduBT — Aviral Singh (@aviralsingh15) August 24, 2023

UP Minister Dharmpal Singh Takes Car Into Platform Of Lucknow Railway Station While Getting Late To Catch Train