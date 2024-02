യു.പിയിൽ പുസ്തക വിൽപനക്കാരനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇസ്‌ലാമിക പുസ്തകങ്ങൾ വിൽപന നടത്തുന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗോണ്ട ജില്ലയിൽ മക്തബത്തുൽ മദീന കൻസുൽ ഈമാൻ എന്ന പുസ്തക വിൽപന ശാല നടത്തുന്ന ഗോലാഗഞ്ച് സ്വദേശി ഇർഷാദ് (ഷേരു -40) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് (എ.ടി.എസ്) ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പാണ്ഡേ ബസാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള റകബഞ്ചിലാണ് കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധതരം ഇസ്‌ലാമിക പുസ്തകങ്ങളും നമസ്കാരപ്പായകളും തൊപ്പികളും വിൽക്കുന്ന കടയാണിത്. ഷേരു ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഈ കട നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു.

