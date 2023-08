ലോക്സഭാംഗത്വം തിരിച്ചു നൽകാത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് രാഹുലിനെ പേടിയായതിനാൽ -ശിവസേന

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മുംബൈ: കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഭയമാണെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ടായിട്ടും രാഹുലിന്റെ ലോക്സഭാംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വൈകിപ്പിക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത് കോടതിയുടെ വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെ രാഹുലിന്റെ ലോക്സഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കാൻ തിടുക്കം കാട്ടിയ സ്പീക്കർ സുപ്രീം ​കോടതിയുടെ വിധി വന്ന് മൂന്നു ദിവസമായിട്ടും അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിച്ച് നൽകിയിട്ടില്ല’ -റാവത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേ​ന്ദ്ര സർക്കാർ രാഹുലിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിച്ച് നൽകാതെ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. സുപ്രീം കോടതി വിധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സമയം വേണമെന്ന സ്പീക്കറുടെ പ്രസ്താവനയും അപലപനീയമാണ്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ‘ഇൻഡ്യ’ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ നാളെ യോഗം ചേരുമെന്നും റാവത്ത് പറഞ്ഞു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി ​വ​ന്ന വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ത​ന്നെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ലോ​ക്സ​ഭ നേ​താ​വ്​ അ​ധി​ർ ര​ഞ്ജ​ൻ ചൗ​ധ​രി സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള​യെ ക​ണ്ട്​ എം.​പി സ്ഥാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ത​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സി​ൽ കി​ട്ടി​യ​ശേ​ഷം ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്​ കി​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ധീർ ര​ഞ്ജ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റെ വി​ളി​ച്ച്​ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക്ക്​ സ​മ​യം​തേ​ടി. സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​പ്പ​ക​ർ​പ്പും എം.​പി സ്ഥാ​നം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ക​ത്തും കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്​ വേ​ണ്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും അ​യോ​ഗ്യ​ത നീ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ക​വ​ർ അ​ധീർ ര​ഞ്ജ​ൻ ചൗ​ധ​രി ദൂ​ത​ൻ വ​ശം​ കൊ​ടു​ത്ത​യ​ച്ചത് സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇനി​ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റ്​ വീ​ണ്ടും സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യം ലോ​ക്സ​ഭ ച​ർ​ച്ച​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ കോൺഗ്രസ് നീക്കം. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്​ എം.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഫൈ​സ​ലി​ന്​ കോ​ട​തി വി​ധി​വ​ന്ന്​ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷം​ എം.​പി സ്ഥാ​നം തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​തുപോ​ലെ രാഹുലിന്റെ അംഗത്വം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതും വൈകിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് പാർട്ടി സം​ശ​യിക്കുന്നുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

Union govt afraid of Rahul Gandhi, says Sanjay Raut on delay in Congress leader's reinstatement as LS MP