cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്: ഉ​ത്ത​രാ​യ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ പ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ച​ര​ട് ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി മു​റി​ഞ്ഞ് മൂ​ന്ന് വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യും 35 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നും മ​രി​ച്ചു. മെ​ഹ്‌​സാ​ന ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​സ്‌​ന​ഗ​റി​ൽ മാ​താ​വി​നൊ​പ്പം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ച​ര​ട് ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി മു​റി​വേ​റ്റാ​ണ് കൃ​ഷ്ണ താ​ക്കൂ​ർ (മൂ​ന്ന്) മ​രി​ച്ച​ത്. വ​ദോ​ദ​ര ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ചാ​നി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ബൈ​ക്കി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ച​ര​ട് ക​ഴു​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യാ​ണ് സ്വാ​മി യാ​ദ​വ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​നീ​ളം പ​ട്ടം ച​ര​ട് കൊ​ണ്ട് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ട്ടം പ​റ​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ടെ​റ​സി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ് നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​വ​രെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 62 പേ​ർ​ക്ക് പ​ട്ടം ച​ര​ടു​കൊ​ണ്ട് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. 164 പേ​ർ​ക്ക് ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണും പ​രി​ക്കു​പ​റ്റി. പ​ട്ടം ച​ര​ടു​ക​ൾ കു​ടു​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച കാ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ച്ച വി​വ​രം അ​നു​സ​രി​ച്ച്, 336 പ​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും 723 മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

Two people died after the string of a kite got stuck around their neck during a celebration in Gujarat