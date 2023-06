ബെസ്റ്റ്​ ബേക്കറി കേസിൽ രണ്ടു​ പേരെ വെറുതെവിട്ടു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മും​ബൈ: 2002 ൽ ​ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ലെ വം​ശീ​യ ക​ലാ​പ​ത്തി​നി​ടെ ബെ​സ്റ്റ്​ ബേ​ക്ക​റി​ക്ക്​ തീ​യി​ട്ട്​ 14 പേ​രെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​ പേ​രെ മും​ബൈ കോ​ട​തി വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. ആ​ദ്യ വി​ധി​ക്കു​ശേ​ഷം പി​ടി​യി​ലാ​യി വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ട്ട ഹ​ർ​ഷ​ദ് സോ​ള​ങ്കി, മ​ഫ​ത് ഗോ​ഹി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച കു​റ്റ​മു​ക്​​ത​രാ​ക്കി​യ​ത്. 2004ൽ ​സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ബെ​സ്റ്റ്​ ബേ​ക്ക​റി കേ​സ്​ ഗു​ജ​റാ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യ​ത്. പ്ര​ധാ​ന സാ​ക്ഷി​യും ബേ​ക്ക​റി ഉ​ട​മ​യു​ടെ മ​ക​ളു​മാ​യ സാ​ഹി​റ ശൈ​ഖ്​ കൂ​റു​മാ​റി​യ​തോ​ടെ വ​ഡോ​ദ​ര​യി​ലെ കോ​ട​തി മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും വെ​റു​തെ​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. വി​ധി​ക്കെ​തി​രെ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മും​ബൈ കോ​ട​തി​യി​ൽ പു​ന​ർ​വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. 2006 ൽ 12 ​പേ​രെ വെ​റു​തെ വി​ട്ട മും​ബൈ കോ​ട​തി ഒ​മ്പ​തു പേ​ർ​ക്ക്​ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​ വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട്​ അ​പ്പീ​ലി​ൽ നാ​ലു​ പേ​രു​ടെ ശി​ക്ഷ ശ​രി​വെ​ച്ച ബോം​ബെ ഹൈ​കോ​ട​തി അ​ഞ്ചു​ പേ​രെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ടു. വി​ചാ​ര​ണ സ​മ​യ​ത്ത്​ ഒ​ളി​വി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഹ​ർ​ഷ​ദ് സോ​ള​ങ്കി, മ​ഫ​ത് ഗോ​ഹി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ 2013 ലാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. 2019 ൽ ​ഇ​വ​രു​ടെ വി​ചാ​ര​ണ തു​ട​ങ്ങി.

Two acquitted in 2002 Gujarat Best Bakery case: What was the incident, why the trial was held in Mumbai