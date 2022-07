പൊലീസ്​ സംരക്ഷണത്തിലായതിനാൽ സുബൈർ കൊല്ലപ്പെടില്ലെന്ന്​ ​തുഷാർ മേത്ത

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ന്യൂഡൽഹി: 'ആൾട്ട്​ ന്യൂസ്​' സഹസ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ്​ സുബൈർ പൊലീസ്​ സംരക്ഷണത്തിലായതിനാൽ കൊല്ലപ്പെടില്ലെന്നും കേസ്​​ വൈകാരികമാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന വാദമാണ്​ ജീവന്​ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നതെന്നും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത. സുബൈറിന്‍റെ ജീവന്​ ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും അത്​​ പരിഗണിച്ച്​ സുബൈറിന്​ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കോളിൻ ഗോൺസാൽവസ് സുപ്രീംകോടതിയോട്​ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ ഖണ്ഡിച്ചാണ്​ മേത്ത സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞത്​.

ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്​ യു.പി പൊലീസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്​.ഐ.ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന സുബൈറിന്‍റെ ഹരജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി. പൊലീസ്​ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള സുബൈറിനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുമെന്ന ചോദ്യമുയരുന്നില്ല. വിഷയം വൈകാരിമാക്കി ജാമ്യത്തിന്​ കൃത്രിമമായ അടിയന്തിര ആവശ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും യു.പി സർക്കാറിന്​ വേണ്ടി ഹാജരായ മേത്ത ആരോപിച്ചു. അതല്ല, വ്യക്​തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം കവരുന്നതാണ്​ പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന്​ ജസ്റ്റിസ്​ ഇന്ദിരാ ബാനർജി ഇതിന്​ മറുപടി നൽകി. Show Full Article

News Summary -

Tushar Mehta said Zubair will not be killed as he is under police protection