വിവാഹേതര ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ത്രിപുര സ്വദേശികളെ വൈദ്യുതത്തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആക്രമിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഗുവാഹത്തി: അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയേയും വൈദ്യുതത്തൂണിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കെട്ടിയിട്ട് മർദനത്തിനിരയാക്കി നാട്ടുകാർ. ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

വീഡിയോയിൽ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയേയും വൈദ്യുത തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആവർത്തിച്ച് അടിക്കുന്നതായി കാണാം. സമീപവാസികൾ ആരും തന്നെ ഇവരെ സഹായിക്കാനായി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ആക്രമണത്തിനൊടുവിൽ പിന്നീട് പൊലീസ് ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ മോചിപ്പിച്ചത്. ദക്ഷിണ ത്രിപുര ജില്ലയിലെ ബെലോണിയ പട്ടണത്തിലാണ് സംഭവം.

വിവാഹിതനും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ യുവാവ് അതേ പ്രദേശത്തെ 20 കാരിയായ യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ നാട്ടുകാർ അവരെ ഒരുമിച്ച് പിടികൂടി തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആക്രമിച്ചത്. യുവതിയുടെ ബന്ധുവായ സഹോദരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇവരുടെ ഭാര്യാസഹോദരിയും ഇതിൽ പങ്കാളിയാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാതികളൊന്നും നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും പൊലീസ് സ്വമേധയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

News Summary -

Tripura natives were tied to an electric pole and assaulted for having extra-marital affairs