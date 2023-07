ബംഗാളിൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച് തൃണമൂൽ; പൊരുതാൻ പോലുമാകാതെ ബി.ജെ.പി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. 63,229 സീറ്റുകളുള്ള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 18332 സീറ്റുകളിലാണ് തൃണമൂൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 4592 സീറ്റുകളിൽ ബി.ജെ.പിയും 1894 സീറ്റുകളിൽ സി.പി.എമ്മും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. കോൺഗ്രസ് 1142 ഇടത്താണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 9730 സീറ്റുള്ള പഞ്ചായത്ത് സമിതിയിൽ 134 സീറ്റുകളിൽ തൃണമൂലും എട്ടിടത്ത് ബി.ജെ.പിയും ആറിടത്ത് സി.പി.എമ്മും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 928 ജില്ലാ പരിഷത്ത് സീറ്റുകളിൽ 22 ഇടത്ത് തൃണമൂലും ഒരു സീറ്റിൽ സി.പി.എമ്മും ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. അധ്യാപക നിയമന അഴിമതിയുമായി ഏറെ പ്രതിരോധത്തിലായ മമത ബാനർജി ഭരണകൂടത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയവെല്ലുവിളിയായി ഉയർത്താമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ വീണ്ടും മമതയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിജയം തന്നെ പശ്ചിമബംഗാളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. 2018ൽ 38,118 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അതേ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിക്ക് 5779 സീറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചത്. പഞ്ചായത്ത് സമിതിൽ 9728 സീറ്റിൽ 8062 ഉം സ്വന്തമാക്കിയത് തൃണമൂലായിരുന്നു. 769 സീറ്റാണ് അന്ന് ബി.ജെപിക്ക് ലഭിച്ചത്. 929 സീറ്റുള്ള ജില്ലാ പരിഷത്തിലും 792 സീറ്റോടെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലെ 73,887 സീറ്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2.06 ലക്ഷം സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരിച്ചത്. 5.67 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 66.28 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്.ജൂലൈ എട്ടിന് നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ വ്യാപക അക്രമസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് 696 ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗും നടത്തിയിരുന്നു. Show Full Article

News Summary -

Trinamool has established a clear dominance in Bengal; BJP did not even fight