ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണമായി കർഷകർ ഡൽഹിയിലേക്ക്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി കർഷകർ ഡൽഹിയിലെത്തും. മേയ് ഏഴിനാണ് ജന്തർമന്ദിറിലേക്ക് കർഷകർ എത്തുക. സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വനിത താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയറിച്ച് കർഷകർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. ഖാപ് പഞ്ചായത്തുകൾ താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കർഷകരും ജന്തർ മന്ദിറിൽ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളും കർഷകരുമാണ് ജന്തർമന്ദിറിലെത്തുക. ഡൽഹി പൊലീസ് കമീഷണർ, കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നിവരുടെ ഓഫീസുകളിലേക്കും കർഷകർ മാർച്ച് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

​ബജ്രംഗ് പൂനിയ, വിനേഷ് ഫോഗട്ട്, സാക്ഷി മാലിക് തുടങ്ങി പ്രമുഖ ഗുസ്തി താരങ്ങളെല്ലാം ഏപ്രിൽ മുതൽ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ലൈംഗിക പീഡനകേസിൽ ആരോപണവിധേയനായ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൻ സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം.

Show Full Article

News Summary -

Thousands of farmers to reach Delhi in show of solidarity with protesting wrestlers