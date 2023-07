ട്രെയിനിൽ ആർ.പി.എഫ് ജവാന്റെ വെടിയേറ്റ് നാലുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എ.ഐ.എം.ഐ.എം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. ഇത് മുസ്‍ലിംകളെ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണമാണെന്നും തുടർച്ചയായ മുസ്‍ലിം വിരുദ്ധ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നരേന്ദ്ര മോദി തയാറാകാത്തതിന്റെ അനന്തര ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. പ്രതിയായ ആർ.പി.എഫ് ജവാൻ ഭാവിയിൽ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർഥിയാകുമോയെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

This is a terror attack that specifically targeted Muslims. It is the product of continuous anti-Muslim hate speech & unwillingness of @narendramodi to put an end to it. Will the accused #RPFJawan become a future BJP candidate? Will his bail be supported by the govt? Will he be… https://t.co/hEmlXni5np