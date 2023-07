മണിപ്പൂരിൽ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ യുവതിയുടെ അച്ഛനെയും സഹോദരനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് അമ്മ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിൽ കലാപകാരികൾ നഗ്നയാക്കി നടത്തിക്കുകയും ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കുകയും ചെയ്ത യുവതികളിലൊരാളുടെ സഹോദരനെയും അച്ഛനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതായി അമ്മ. കുടുംബത്തിന് ഇനിയൊരിക്കലും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അവർ ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കുടുംബത്തിന് സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ആ അമ്മ കരകയറിയിട്ടില്ല. ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനോ കലാപകാരികളെ തടയാനോ മണിപ്പൂർ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. മേയ് നാലിനാണ് കുകി വിഭാഗത്തിൽപെട്ട രണ്ട് യുവതികളെ ജനക്കൂട്ടം നഗ്നരാക്കി തെരുവിലൂടെ നടത്തിക്കുകയും ലൈംഗികാതിക്രമം കാട്ടുകയും ചെയ്തത്. ഈ സംഭവത്തിന് മുമ്പാണ് തന്‍റെ മകനെയും ഭർത്താവിനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് യുവതിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരിക്കലും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചുപോക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയേ മനസ്സിലില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളും വയലുകളും കത്തിയെരിഞ്ഞു. കുടുംബത്തിന്‍റെ ഭാവിയെന്താകുമെന്ന് ഇനി അറിയില്ല -യുവതിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു. കുകി യുവതികളെ നഗ്‌നരായി നടത്തി ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ നാല് പ്രതികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റുപ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയതായി മണിപ്പൂർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് മേയ് നാലിന് നടന്ന സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പൊലീസ് നിർബന്ധിതരായത്. Show Full Article

They Killed Her Father, Her Brother...": Mother Of Woman In Manipur Video