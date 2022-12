വിശാഖപട്ടണം: ട്രെയിനില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കാല്‍തെറ്റി വീണ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനും കോച്ചിനുമിടയില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിച്ചു. ദുവ്വാദയിലെ സ്വകാര്യ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയും അന്നവാരം സ്വദേശിനിയുമായ ശശികലയാണ് (20) മരിച്ചത്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണത്തിനടുത്ത് ദുവ്വാദ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടം.

The Railway authorities & the Railway Protection Force, rescued a 20 year old girl student #Sasikala, who was caught between a compartment & a platform accidentally while getting down from a train at #DuvvadaRailway station, on the outskirts of the #PortCity in #AndhraPradesh. pic.twitter.com/79OV2cjDZW