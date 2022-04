cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article സ​ഹാ​റ​ൻ​പു​ർ (യു.​പി): സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ് മു​സ്‍ലിം​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് സി​ക്ക​ന്ദ​ർ അ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ മു​തി​ർ​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യ അ​അ്സം ഖാ​നെ അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്ത​തി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ഷ് മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. അ​ടു​ത്തി​ടെ അ​അ്സം ഖാ​ന്റെ വ​ക്താ​വ് ഫ​സാ​ഹ​ത് അ​ലി ഖാ​നും സ​മാ​ന ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​സ്‍ലിം വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി 111 സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ഷ് മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്നു.

മു​സ്‌​ലിം​ക​ളെ വോ​ട്ട് ബാ​ങ്ക് മാ​ത്ര​മാ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം എം.​എ​ൽ.​എ​ക്ക് വേ​ണ്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​യാ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. മു​സ്‍ലിം​ക​ൾ വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടും മു​ൻ യു.​പി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ഒ​ര​ക്ഷ​രം മി​ണ്ടി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഫ​സാ​ഹ​ത് അ​ലി ഖാ​ന്റെ ആ​രോ​പ​ണം. അ​തി​നി​ടെ, ആ​ർ.​എ​ൽ.​ഡി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജ​യ​ന്ത് ചൗ​ധ​രി അ​അ്സം ഖാ​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​അ്സം ഖാ​ന്റെ ഭാ​ര്യ ത​സീ​ൻ ഫ​ത്മ, മ​ക​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​അ്സം എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ചൗ​ധ​രി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട​ത്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൗ​ധ​രി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ടി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ആ​ർ.​എ​ൽ.​ഡി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​സൂ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ടു​ത്തി​ടെ രാ​ജി​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. Show Full Article

