മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയം രാജ്യത്തിന്​ മാതൃക -തമിഴ്നാട് സ്പീക്കർ

cancel By കെ. രാജേന്ദ്രൻ ചെ​ന്നൈ: സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ർ.​എ​ൻ. ര​വി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന പ്ര​മേ​യം ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ എം. ​അ​പ്പാ​വു പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യും നി​യ​മ​സ​ഭാ​ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ്ര​സം​ഗം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാം. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മു​മ്പും ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 1988ൽ ​ഫാ​ത്തി​മ ബീ​വി ഗ​വ​ർ​ണ​റാ​യി​രി​ക്കെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ ഇ​രി​പ്പി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റി​നി​ന്ന്​ ക​റു​ത്ത തു​ണി​കൊ​ണ്ട്​ വാ​യ് മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. 2012ൽ ​ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സു​ർ​ജി​ത് സി​ങ്​ ബ​ർ​ണാ​ല​യെ ധ​ർ​മ​സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ സ​ഭാ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ധ​ർ​ണ ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു.

ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ച​ത്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​തു​പോ​ലെ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ ധ​ർ​ണ​യോ കു​ത്തി​യി​രി​പ്പ് സ​മ​ര​മോ ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. 1995ൽ ​നി​യ​മ​സ​ഭാ​ച​ട്ടം 92-7 ഭേ​ദ​ഗ​തി ചെ​യ്ത​ത്​ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി, ഗ​വ​ർ​ണ​ർ, ന്യാ​യാ​ധി​പ​ൻ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ അ​ന്ത​സ്സ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സ്റ്റാ​ലി​ൻ അ​വ​സ​രോ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത് പ്ര​മേ​യം കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ പാ​സാ​ക്കി. നി​യ​മ​സ​ഭാ​ച​ട്ടം 17ൽ ​ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി സ്പീ​ക്ക​ർ വാ​യി​ച്ച അ​ച്ച​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ത​മി​ഴ് പ​തി​പ്പ്​ മാ​ത്രം നി​യ​മ​സ​ഭ രേ​ഖ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ്റ്റാ​ലി​ന്‍റെ പ്ര​മേ​യം. ഇ​ത്​ ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. ഭാ​വി​യി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​ർ മാ​ന്യ​മാ​യി പെ​രു​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ സ​ഭ ഖേ​ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​മേ​യ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്പീ​ക്ക​ർ വാ​യി​ച്ച ന​യ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ത​മി​ഴ്​ പ​രി​ഭാ​ഷ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചും സ​ഭ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി. Show Full Article

The resolution brought by Chief Minister Stalin is a model for the country - Tamil Nadu Speaker