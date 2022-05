വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന അവസാന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ച് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 105കാരൻ വിട പറഞ്ഞു

cancel camera_alt വരൺ സാഹു By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article റാഞ്ചി: വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന അവസാന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ച് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 105 വയസുകാരൻ വിട പറഞ്ഞു. ഝാർഖണ്ഡിൽ ഹസാരിബാഗ് ജില്ലയിലെ പർതാപൂർ ഗ്രാമവാസിയായ വരൺസാഹു ആണ് ശനിയാഴ്ച മരിച്ചത്.

ഝാർഖണ്ഡിൽ നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന തന്‍റെ ആഗ്രഹം വരൺസാഹു കുടുംബാംഗങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമാണെന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, സാഹു തന്‍റെ ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നതോടെ വീട്ടുകാരും വഴങ്ങി. ഒരു കാർ വാടകക്കെടുത്ത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഉത്ക്രാമിത് വിദ്യാലയത്തിലെ 256-ാം നമ്പർ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾ വരൺസാഹുവിനെ എത്തിച്ചു. വോട്ട് ചെയ്ത സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയെങ്കിലും 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മരണത്തിന് കീഴങ്ങി. 1917 ജൂൺ 17നാണ് വരൺസാഹുവിന്‍റെ ജനനം.



Show Full Article

News Summary -

The 105-year-old said goodbye within 30 minutes of fulfilling his last wish to vote