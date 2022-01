നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്രക്കും ഭർത്താവും ഗായകനുമായ നിക് ജോനാസിനും വാടക ഗര്‍ഭധാരണത്തിലൂടെ ആൺകുഞ്ഞ്​ പിറന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്​ പുറത്തുവന്നത്​. വാടക ഗർഭത്തിലൂടെ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിച്ചത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയങ്ക തന്നെയാണ് ഈ വിവരം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. 39കാരിയാണ്​ പ്രിയങ്ക. നിക്കിന്​ 29 വയസും. വാടക ഗർഭപാത്രം സ്വീകരണവും അതിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതും ബോളിവുഡിൽ പുതുമയല്ലെങ്കിലും നിക്കിന്‍റെയും പ്രിയങ്കയുടെയും കുട്ടി വിവാദങ്ങളിലേക്കാണ്​ പിറന്നുവീണത്​.



കുടുംബത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കുന്നതിനായി ഈ സമയത്തെ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്ന് താരം ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രിയങ്കക്കെതിരേ ഒളിയമ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് എഴുത്തുകാരി തസ്​ലീമ നസ്റിന്‍. വാടക ഗർഭധാരണം സംബന്ധിച്ച തസ്​ലീമയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്.

വാടക ഗര്‍ഭധാരണമെന്നത് സ്വാര്‍ത്ഥതയാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ദത്തെടുക്കലിന് ഇത്തരക്കാര്‍ തയ്യാറാവാത്തതെന്നും തസ്​ലീമ നസ്റിന്‍ ചോദിക്കുന്നു. 'റെഡിമെയ്ഡ്' കുട്ടികളോട് അമ്മമാര്‍ക്ക് എന്ത് വികാരമാണ് ഉണ്ടാകുകയെന്നും അവർ കുറിച്ചു.

പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാടക ഗര്‍ഭ ധാരണം സാധ്യമാകുന്നത്. പണക്കാര്‍ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി എപ്പോഴും സമൂഹത്തില്‍ ദാരിദ്ര്യം നിലനില്‍ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് വേണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് അനാഥനായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കുന്നില്ല.

How do those mothers feel when they get their readymade babies through surrogacy? Do they have the same feelings for the babies like the mothers who give birth to the babies?