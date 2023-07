കൈയേറ്റം ആരോപിച്ച് പള്ളികൾക്ക് നോട്ടീസ്: തുടർ നടപടി തടഞ്ഞ് ഡൽഹി ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മി​തി​ക​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു നീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​​​പ്പെ​ട്ട് തി​ല​ക് മാ​ർ​ഗി​ലെ​യും ബാ​ബ​ർ റോ​ഡി​ലെ​യും ര​ണ്ട് മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ പ​തി​ച്ച നോ​ട്ടീ​സു​ക​ളി​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി. നോ​ട്ടീ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് ഡ​ൽ​ഹി വ​ഖ​ഫ് ബോ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് പ്ര​തീ​ക് ജ​ലാ​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

തീ​യ​തി​യോ ഒ​പ്പോ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ​യോ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ത് എ​ന്തു​ത​രം നോ​ട്ടീ​സാ​ണെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. എ​വി​ടെ​യും ഒ​ട്ടി​ക്കാ​വു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​തു​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണി​ത്. ഈ ​നോ​ട്ടീ​സി​​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. നോ​ട്ടീ​സ് റെ​യി​ൽ​വേ ന​ൽ​കി​യ​താ​ണോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന് കോ​ട​തി സ​മ​യം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. റെ​യി​ൽ​വേ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മ​സ്ജി​ദ് ത​കി​യ ബ​ബ്ബ​ർ ബാ​ബ​ർ മാ​ർ​ഗി​ലെ മ​സ്ജി​ദ് ബ​ച്ചു ഷാ ​എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചു​മ​രി​ലാ​ണ് 19, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് പ​തി​ച്ച​ത്. Show Full Article

Take no action on notice to mosques for encroachment - Delhi High Court