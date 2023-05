ജയിലുകളിൽ ഒരാളും ആഡംബരം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: ജയിലുകളിൽ ഒരാളും ആഡംബരം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബേല എം. ത്രിവേദി അധ്യക്ഷയായ സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ച് ഓർമിപ്പിച്ചു. തൽക്കാല ജാമ്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ ഹരജിക്കാരന് ജയിലിൽ ആഡംബരമൊന്നുമില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോഴാണ് ബെഞ്ച് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത്. സാമ്പത്തികതട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ ഹർഷ് ദേവ് ഠാകുറിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഹരജി. സാക്ഷികൾ വരാത്തതിനാൽ വിചാരണ നടക്കുന്നില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ബോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവർ ഠാകുറിനെ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ജസ്റ്റിസ് ബേല തിരിച്ചുചോദിച്ചു.

