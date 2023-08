ടി.വി ചാനലുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും -സുപ്രീം കോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ടി.വി ചാനലുകളുടെ സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന്‍റെ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും അതൃപ്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ടി.വി ചാനലുകളുടെ സ്വയംനിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളുടെ സ്വയം നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്രോഡ്കാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ അസോസിയേഷന്‍റെ മാർഗനിർദേശ ലംഘനത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ പോരെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

ബോംബെ ഹൈകോടതി പരാമർശത്തിന് എതിരായ ഹരജിയിലാണ് കോടതി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. മാർഗനിർദേശ ചട്ടക്കൂട് ഞങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അപ്‌ലിങ്കിങ്, ഡൗൺലിങ്കിങ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്നും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പിഴത്തുക ഒരു ലക്ഷമെന്നത് 2008ൽ തീരുമാനിച്ചതാണ്, പിന്നെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Show Full Article

News Summary -

Supreme Court says it will issue guidelines to strengthen self-regulation of TV channels