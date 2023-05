പാർലമെന്റ് കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം രാഷ്ട്രപതി നിർവഹിക്കണമെന്ന ഹരജി: പൊതുതാത്പര്യമെന്തെന്ന് കോടതി, ഹരജി പിൻവലിച്ചു

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ പാർല​മെന്റ് കെട്ടിടം രാഷ്ട്രപതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാത്പര്യ ഹരജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് ജെ.കെ. മഹേശ്വരി, പി.എസ് നരസിംഹ എന്നിവരടങ്ങിയ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് ഹരജി പരിഗണിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പരാതിക്കാരൻ ഹരജി പിൻവലിച്ചു.

ഹരജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകൻ സി.ആർ ജയ സുനികോട് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താത്പര്യമെന്താണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലവൻ രാഷ്ട്രപതിയണ്. അവർ എന്റെയും രാഷ്രടപതിയാണ് എന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരന്റെ വാദം. ഇത്തരമൊരു ഹരജിയുമായി നിങ്ങൾ വന്നതെന്തിനാണെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ല. ഇത് പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമില്ല. എന്നാൽ ആർട്ടിക്കിൾ 70 പ്രകാരം പാർലമെന്റ് എന്നത് രാഷ്ട്രപതിയും രണ്ട് സഭകളുമാണെന്ന് ഹരജിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഒരു​ ഉദ്ഘാടനതിന് ആർട്ടിക്കിൾ 79 എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെടുകയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. രാ​ഷ്ട്രപതിയാണ് ​പാർലമെന്റിന്റെ തലവൻ. അവരായിരിക്കണം കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് തലവന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള അധികാരം എന്ന് ഹരജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളിൽ തൃപ്തരാവാതെ ഹരജി തള്ളുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. ഈ സമയം, ഹരജി പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാരൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹരജിക്കാരൻ ഇതേ പരാതി ഹൈകോടതിയിലും ഉന്നയിച്ചതിനാൽ ഹരജി പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഹൈകോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തനിക്ക് പദ്ധതിയില്ലെന്നും ഹരജി തള്ളുന്നത് തന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അംഗീകാരമല്ല എന്നറിയുന്നതിനാലാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

Supreme Court Refuses To Entertain PIL Seeking Direction That New Parliament Building Be Inaugurated By President