ഒറ്റക്കാലിൽ പർവേസ് സ്കൂളിലേക്ക് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കും; ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ

ഹന്ദ്വാര: പർവേസ് ഒറ്റക്കാലിൽ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം എന്നതാണ് ആഗ്രഹം. ദിവസവും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത്. കശ്മീർ ഹന്ദ്വാര സ്വദേശിയാണ് ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരൻ. തീപിടുത്തത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇടത് കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും പർവേസ് ഇപ്പോൾ നൗഗാമിലെ സർക്കാർ ഹൈസ്‌കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയാണ്.

വെള്ളിയാഴ്ച എ.എൻ.ഐയുമായുള്ള പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ, 14 വയസ്സുള്ള അവൻ പറഞ്ഞു, "ഞാൻ ഒരു കാലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദിവസവും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു. റോഡുകൾ നല്ലതല്ല. കൃത്രിമ അവയവം കിട്ടിയാൽ നടക്കാം. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്" സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് തനിക്ക് വീൽചെയർ നൽകിയെങ്കിലും തന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ കാരണം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ടില്ലെന്ന് പർവേസ് പറഞ്ഞു.

"ഞാൻ ദിവസവും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്നാണ് എന്റെ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത്. എന്റെ സ്‌കൂളിലേക്കുള്ള റോഡ് തകർന്നു. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാൽ സ്‌കൂളിൽ എത്തിയ ശേഷം വല്ലാതെ വിയർക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റും വോളിബോളും കബഡിയും ഇഷ്ടമാണ്. എന്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീയുണ്ട്" -പർവേസിന്റെ വാക്കുകൾ. "എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ശരിയായി നടക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് സാധിക്കാത്തതിൽ വേദനയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, എനിക്ക് ശക്തി നൽകിയതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. സ്‌കൂളിലേക്കും മറ്റിടങ്ങളിലേക്കുമുള്ള എന്റെ യാത്ര സുഗമമാക്കുന്ന ശരിയായ കൃത്രിമ അവയവമോ മറ്റേതെങ്കിലും ഗതാഗത മാർഗ്ഗമോ നൽകണമെന്ന് ഞാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എന്റെ ചികിൽസക്കായി എന്റെ പിതാവിന് അവദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് വിൽക്കേണ്ടി വന്നു''. പർവേസിന്റെ പിതാവ് ഗുലാം അഹമ്മദ് ഹജാമും ഇതേകുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. "എന്റെ കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ തീപിടുത്തത്തിൽ അവന്റെ കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്റെ ഭാര്യ ഹൃദ്രോഗിയാണ്. എന്റെ കുട്ടിയുമായി സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ബാരാമുള്ളയിലായിരുന്നു. ഞാനൊരു ദരിദ്രനാണ്. അവന്റെ ചികിത്സക്കായി എനിക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ താങ്ങാനാവുന്നതല്ല. എനിക്ക് 50,000 രൂപ മാത്രമേ സ്വരൂപിക്കാനായുള്ളൂ. ചികിത്സക്ക് എന്റെ സ്വത്ത് വിൽക്കേണ്ടിവന്നു'' -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "പർവേസിന്റെ ഭാവിക്കായി സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവൻ ഒരു തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല'' -പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. നൗഗാം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്‌കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പർവേസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഡോക്ടറാവുകയാണ്. പർവേസിന്റെ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ഗുലാം മുഹമ്മദ് എ.എൻ.ഐയോട് പറഞ്ഞു -"അവൻ കഠിനാധ്വാനിയായ കുട്ടിയാണ്. പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മിടുക്കനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവൻ വളരെ കഴിവുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ്". Show Full Article

Specially-abled boy walks to school on one leg to pursue his dreams in J-K