cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മും​ബൈ: സി​മി മു​ൻ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ്​​ഫോ​ട​ന​ക്കേ​സ്​ പ്ര​തി​യു​മാ​യ ആ​ലു​വ സ്വ​ദേ​ശി സി.​എ.​എം ബ​ഷീ​ർ കാ​ന​ഡ​യി​ൽ പി​ടി​യി​ലാ​യ​താ​യി മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. റെ​ഡ്​​കോ​ർ​ണ​ർ നോ​ട്ടീ​സി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ്​ ബ​ഷീ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലാ​യ​ത്. മും​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക പോ​ട്ട കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​യ ബ​ഷീ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ന്​ കാ​ന​ഡ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക്​ തെ​ളി​വു​ ന​ൽ​ക​ണം. ഡി.​എ​ൻ.​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി ബ​ഷീ​റി​ന്റെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ ര​ക്​​തം ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ന്​ അ​നു​മ​തി തേ​ടി​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ര​ക്​​തം​ന​ൽ​കി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സ​ഹോ​ദ​രി​യോ​ട്​ കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

ആ​ളു​ടെ അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ ശേ​ഷം ര​ക്​​തം ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന, ബ​ഷീ​റി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ വാ​ദം കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. മും​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ കൊ​ച്ചി​യി​ലെ​ത്തി ര​ക്​​തം ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. 2002ലെ ​മും​ബൈ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ സ്​​ഫോ​ട​നം, 2003ലെ ​വി​ലേ​പാ​ർ​ലെ സ്​​ഫോ​ട​നം, മു​ളു​ണ്ടി​ലെ ട്രെ​യി​ൻ സ്​​ഫോ​ട​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്​ ബ​ഷീ​ർ. 12 പേ​രാ​ണ്​ ഈ ​സ്ഫോ​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി മ​രി​ച്ച​ത്. 2011ൽ ​ഇ​ന്ത്യ പാ​കി​സ്താ​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ 50 പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ബ​ഷീ​റു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

Simi former All India President Bashir has been arrested in Canada