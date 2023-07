ബി.ജെ.പിക്കാരൻ മുഖത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ചയാളുടെ കാൽ കഴുകി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി VIDEO

ഭോപാൽ: ബി.ജെ.പി നേതാവിന്‍റെ അടുത്ത അനുയായി മുഖത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച ഗോത്രവർഗക്കാരനെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കാൽ കഴുകി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ. ബി.ജെ.പിക്കാരന്‍റെ ക്രൂരപ്രവൃത്തിയിൽ രോഷം കടുത്തതോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ നീക്കം.

ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേദന തോന്നി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു -മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജോലിയെക്കുറിച്ചും കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, പാദങ്ങൾ കഴുകി നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തി ഹാരമണിയിക്കുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ ഉപഹാരങ്ങളും നൽകി. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്‍റെ സുഹൃത്താണ്, സർക്കാറിന്‍റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നില്ലേ -എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

#WATCH | Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan meets Dashmat Rawat and washes his feet at CM House in Bhopal. In a viral video from Sidhi, accused Pravesh Shukla was seen urinating on Rawat.



CM tells him, "...I was pained to see that video. I apologise to you.… pic.twitter.com/5il2c3QATP