‘നാണമില്ലേ അമിത് ഷാ, നിങ്ങൾ ഇത്ര നിരാശനാകാൻ പാടില്ല’; വൈറലായി കന്നഡ യുവാവിന്റെ കുറിപ്പ്

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് യുവാവിന്റെ കുറിപ്പ്. ശ്രീവത്സ എന്ന കന്നഡ യുവാവിന്റെ കുറിപ്പാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. ‘നാണമില്ലേ അമിത് ഷാ, നിങ്ങൾ ഇത്ര നിരാശനാകാൻ പാടില്ല’എന്നാണ് ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്.



‘ബി.ജെ.പി അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയത്തിലേക്കാണ് കൂപ്പുകുത്താനൊരുങ്ങുന്നത്. ഈ സമയം അമിത് ഷാ അയാൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്-വർഗീയ ധ്രൂവീകരണം- ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവുമില്ലാതെ പറയുകയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനം വർഗീയ കലാപങ്ങളിലേക്ക് പോകുമെന്ന്. കർണാടക അറിയപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മനോഹരമായൊരു പൂന്തോട്ടമാണെന്നാണ്. തുല്യതയും സമാധാനവും ഉദ്ബോധനം ചെയ്ത ബസവണ്ണയുടെ മണ്ണാണിത്’-ശ്രീവത്സ കുറിച്ചു. ട്വീറ്റിന് വമ്പിച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ കലാപങ്ങൾ കാരണം കർണാടക പ്രയാസപ്പെടുമെന്നും ‘പുത്തൻ കർണാടക’യിലേക്ക് നയിക്കാൻ ബി.ജെ.പിക്കു മാത്രമെ സാധിക്കൂ എന്നുമാണ് ബാഗൽകോട്ട് ജില്ലയിലെ തേർടലിൽ പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കവേ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞത്.

Shame on Shah! How desperate are you?



Full aware that 40% BJP is staring at their worst ever election defeat in Karnataka, a desperate Shah is doing the only thing he is well known for - an attempt to polarise the election!



India’s Home Minister, without an iota of… pic.twitter.com/Noh2kUWhOs