ബം​ഗ​ളൂ​രു: ക​ർ​ണാ​ട​ക ബെ​ള​ഗാ​വി മു​ദ​ല​ഗി​യി​ലെ പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ൽ ഏ​ഴു ഭ്രൂ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി. മു​ദ​ല​ഗി​യി​ലെ വെ​ങ്ക​ടേ​ഷ് ​മെ​റ്റേ​ണി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സ്കാ​നി​ങ് സെ​ന്റ​ർ, ന​വ​ജീ​വ​ന ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ എ​ന്നി​വ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി സീ​ൽ ചെ​യ്ത​താ​യി ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​മ​ഹേ​ഷ് കോ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ഞ്ചു​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള​തും ഏ​ഴു​മാ​സം പ്രാ​യ​മു​ള്ള​തു​മ​ട​ക്കം ഏ​ഴ് ഭ്രൂ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ഞ്ചു പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളി​ൽ അ​ട​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ് മു​ദ​ല​ഗി ടൗ​ൺ ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ ന​ട​പ്പാ​ല​ത്തി​ന് കീ​ഴെ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഭ്രൂ​ണ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ അ​ഴു​ക്കു​ചാ​ലി​ൽ ഒ​ഴു​കി ന​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​ണ്ട​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മു​ദ​ല​ഗി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ആ​റു ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ പൊ​ലീ​സും ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പും ചേ​ർ​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി. ഗ​ർ​ഭ​സ്ഥ ശി​ശു​വി​ന്റെ ലിം​ഗ നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം പെ​ൺ​ഭ്രൂ​ണ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തി​യ​താ​കാ​മെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ വെ​ങ്ക​ടേ​ശ്വ​ര മെ​റ്റേ​ണി​റ്റി ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഡോ. ​വീ​ണ ക​ന​ക​റെ​ഡ്ഡി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഭ്രൂ​ണ​ഹ​ത്യ ന​ട​ത്തി​യ​വ​യാ​ണി​വ​യെ​ന്നും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കു​പ്പി​യി​ലാ​ക്കി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ഭ്രൂ​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഭ​യ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം സ്റ്റാ​ഫി​നോ​ട് ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ സ​മ്മ​തി​ച്ചു.

Seven embryos found in sewer in Belagavi; Two hospitals were closed