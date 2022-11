നികുതി സംബന്ധമായ കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഢ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന്യൂഡൽഹി: നികുതി സംബന്ധമായ കേസുകൾ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ ചന്ദ്രചൂഢ്. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും പ്രത്യേക ബെഞ്ച് കേസുകൾ പരിഗണിക്കുക. നികുതിസംബന്ധമായ കേസുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായാണ് പ്രത്യേക ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നത്.

'അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് നികുതി സംബന്ധമായ കേസുകൾ പരിഗണിക്കും' -ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. 2015ൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന എച്ച്. എൽ ദത്തു നികുതി കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ജസ്റ്റിസ് എ.കെ സിക്രി, ജസ്റ്റിസ് റോഹിന്റൺ എഫ്. നരിമാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രത്യേക ബെഞ്ചിന് രൂപം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ബെഞ്ച് പിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.

ജാമ്യഹരജികൾ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ വിഷയമാണെന്നും അതിനാൽ അവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഢ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ദിവസവും 10 ട്രാൻസ്ഫർ ഹരജികളും, 10 ജാമ്യഹരജികളും പരിഗണിക്കാൻ എല്ലാ സുപ്രീംകോടതി ബെഞ്ചുകൾക്കും അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

SC to have special bench to deal with tax cases from next week: CJI