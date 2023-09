യു.പിയിൽ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോയ മദ്റസ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു

cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ ല​ഖ്നോ: അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നു​​മ​തി​യോ​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത് ഹ​ജ്ജി​നും ഉം​റ​ക്കും പോ​യ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് മ​ദ്റ​സ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ശ​മ്പ​ളം വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചു. മ​ഊ, അ​അ്സം​ഗ​ഢ്, മ​ഹാ​രാ​ജ് ഗ​ഞ്ജ്, ഖു​ശി ന​ഗ​ർ, അം​ബേ​ദ്ക​ർ ന​ഗ​ർ, അ​യോ​ധ്യ, ബ​ൽ​റാം​പു​ർ, ഭ​ദോ​ഹി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ജി​ല്ല ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. യു.​പി​യി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 16,460 മ​ദ്റ​സ​ക​ളി​ൽ 560 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഗ്രാ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ശ​മ്പ​ള​വും സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. 2016ലെ ​മ​ദ്റ​സ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, ബേ​സി​ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു​മു​ണ്ട്. നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ആ​ർ​ജി​ത അ​വ​ധി​യെ​ടു​ത്ത് ഹ​ജ്ജി​നും ഉം​റ​ക്കും പോ​യ​വ​രു​ടെ ശ​മ്പ​ള​മാ​ണ് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ഇ​വ​ർ​ക്ക് ശ​മ്പ​ള ഇ​ൻ​ക്രി​മെ​ന്റ് ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​മേ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. Show Full Article

Salaries of madrasa teachers who went for Hajj and Umrah in UP were cut